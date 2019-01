Kuidas aru saada, et riided on kvaliteetsed ja kestavad kaua?

1. Materjal ei paista läbi

Kergest kangast riided võivad kuumal suvepäeval küll õnnistus olla, aga enamasti on läbipaistvus ka märk, et rõival pole kuigi pikka eluiga. Läbikumavad materjalid on tundlikumad ja sisaldavad vähem kangakiude. Siinkohal ei ole erandiks ka siid. Kvaliteetne siid ei tohiks läbi paista. Kui hoiad riideeset vastu valgust ja ei näe oma kätt kangast läbi kumamas, on lootust, et riideese kestab.

2. Teksade materjal tundub jäik

Kui uute teksade jalgapanek tekitab ebamugavust, on see tegelikult hea märk. Kvaliteetne teksakangas on tavaliselt raskem ja jäigem, seevastu odavam teksakangas tundub kohe alguses pehmem, sest sisaldab vähem kangakiude ja on mõnikord pehmuse saavutamiseks kemikaalidega töödeldud.

3. Õmblused on tugevad

Tihedad pisted moodustavad tugevad õmblused. Seevastu lõdvad õmblused võivad kergemini lahti hargneda või puruneda. Kui venitad õmblust ja näed õmbluse vahelt läbi, võib see märk olla kehvast õmbluskvaliteedist.

4. Õmblused järgivad kangamustrit

Kvaliteetsete rõivaste puhul järgivad õmblused kangamustrit. Eriti hästi on seda märgata ruuduliste või triibuliste kangaste puhul. Kuna mustri kokkupanemine võtab kauem aega, jäetakse see paljude kiirmoe rõivaste puhul tegemata.

5. Pükste ja seelikute alläär on lõpetatud

Kiirmoe rõivaste puhul jäetakse seelikute ja pükste allääred tihti tegemata, sest see nõuab lisaaega ja materjali. Kui allääred on korralikult lõpetatud ja näites kanditud, on tõenäoliselt tegemist kvaliteetse esemega.

6. Lukud on peidetud

Kvaliteetsete riiete puhul on lukud enamasti peidetud, sest nii ei jää nad teiste asjade külge kinni ja ühtlasi on rõivaesemel ka puhtam ning viimistletum mulje. Kiirmoe puhul jäetakse lukud enamasti nähtavale kohale, sest nii on odavam ja töö saab kiiremini valmis.

7. Hooldusjuhend on põhjalik

Isegi kõige kvaliteetsemad riided võivad vale hooldamise korral kiiresti inetuks muutuda. Selleks, et riiete eest õigesti hoolt kanda, on oluline teada kanga koostist. Igal korralikul esemel peaks olema sisse õmmeldud hooldusjuhend, kus peal on kirjas täpsed juhendid, kuidas eset pesta ja triikida ning millse kangaga on tegemist.

8. Riideesemega on kaasas lisanööbid

Kui riideesemega on kaasa lisanööbid või -trukid, on see hea märk, et tootja panustab riideeseme pikale elueale ja annab omalt poolt võimaluse seda vajadusel parandada.

9. Detailid on õmmeldud, mitte liimitud