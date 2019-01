15 unikaalset nime, mis staarid on oma lastele pannud

1. Kulture Kiari

Cardi B ja räppar Offseti tütre nimi on inspireeritud isa ansambli Migose albumi nimedest «Culture» ja «Culture II». «Kõik muu oleks olnud liiga tavaline,» kinnitas Cardi nime päritolu.

2. Blue Ivy

Beyonce'i ja Jay-Z pisitütar kannab nime Blue Ivy. Paaril on ka kaksikud nimedega Sir ja Rumi.

3. Sparrow James Midnight

Nicole Richie'i ja bändi Good Charlotte laulja Joel Maddeni pisipoeg sai nime Johnny Cashist inspireeritult. «See meenutas mulle Johnny Cashi laulu «A Boy Named Sue». Hollywoodis poja kasvatamine paneb mind muretsema, et millega ta küll peab hakkama toime tulema. Ma tahtsin talle panna nime, millega ta silma paistaks. Ma armastan seda, ma usun, et see on ilus nimi,» ütles Madden.

4. Zuma Nesta Rock

Gwen Stefani ja muusik Gavin Rossdale'i noorim laps Zuma Nesta Rock sündis eelmise aasta oktoobris. Daily Newsi andmetel pärineb nimi Zuma ühest Malibu ranna nimest, mida Gavin oma karjääri alguses inspiratsiooni saamiseks armastas külastada. Nesta on väidetavalt kummardus Bob Marley'le, kes on Gwen Stefanit tema karjääri jooksul inspireerinud.

5. Sunday Molly

Filmi «Austin Powers» staar Mike Myers ja tema abikaasa Kelly Tisdale panid oma teisele lapsele nimeks Sunday Molly.

6. Bear Blu

Alicia Silverstone'i ja tema endise abikaasa Christopher Jarecki poja nimeks sai Bear Blu, sest näitlejanna ei suutnud otsustada, kumb nimi talle rohkem meeldib.

7. Moroccan Scott ja Monroe

Mariah Carey'i ja Nick Cannoni kaksikute nimedeks on Moroccan Scott ja Monroe. Väidetavalt viitab nimi Moroccan Maroko-stiilis Mariahi korterile ehk kohale, kus Nick lauljannale abieluettepaneku tegi.

8. Apple

Gwyneth Paltrow ja Chris Martin olid originaalsete lapsenimede rindel ühed esimesed, pannes oma 2004. aastal sündinud tütrele nimeks Apple. Paltrow tõdes hilisemas intervjuus, et nimi Apple oli Chrisi idee ja nende tütar armastab oma erilist nime.

9. Suri

Katie Holmesi ja Tom Cruise'i tütar kannab nime Suri, mis tähendab heebrea keeles «printsessi» ja pärsia keeles «punast roosi».

10. Chicago

Kim Kardashian Westi ja Kanye Westi noorim laps kannab nime Chicago. Paaril on ka lapsed North ja Saint.

11. Fuchsia Katherine

Sting ja tema esimene abikaasa Frances Tomelty kasvatasid üheskoos üles kaks last, poeg Josephi ja tütar Fuchsia Katherine'i, kes tegeleb näitlemisega.

12. Petal Blossom Rainbow

Armastatud kokk Jamie Oliverile ja tema abikaasa Joolsile ei ole unikaalsed nimed võõrad. Lisaks Petalile, kasvavad perekonnas ka Poppy Honey Rosie, Daisy Boo Pamela, Buddy Bear ja River Rocket Blue Dallas.

13. Gio Grace

Adam Levine'i ja Behati Prinsloo tütar Gio Grace sündis eelmise aasta veebruaris. Paaril on ka vanem tütar Dusty Rose.

14. Inez

Blake Lively ja Ryan Reynoldsi noorem tütar kannab nime Inez, mille hääldamine on palju segadust tekitanud. Blake on kinnitanud, et kuigi paljud kasutavad Inezi nime hääldamisel s-tähte, peaks tegelikult kasutama z-tähte.

15. Bronx Mowgli

Bändi Fall Out Boy solisti Pete Wentzi ja lauljanna Ashlee Simpsoni poeg sai nimeks Bronx Mowgli. Pete ütles nime kohta, et on tore lasta inimestel arvata, mida see võiks tähendada. Kuigi paar läks 2011. aastal lahku, on mõlemad jätkanud eriliste nimede traditsiooniga. Ashlee tervitas abikaasa Evan Rossiga tütart Jagger Snowi ja Pete Wentzil on tüdruksõber Meagan Camperiga poeg Saint Lazslo ning tütar Marvel Jane.