4 «abivahendit», mis teevad katkised huuled hullemaks

Tundub, et keelega üle huulte laskmine aitab huuli niisutada? Tegelikult viib see huultelt viimsegi niiskuse. Lühike kasu, pikaaegne valu. Sülg sisaldab ensüüme, mille eesmärgiks on toitu lagundada. Lagundav toime katkistel huultel head ei too.