Viha on normaalne emotsioon. Lapsevanematena kardame aga õigusega, et meie suutmatus oma vihaga toime tulla võib lapsele palju kurja teha. Et osata lapse peale kurjaks saades selle olukorraga edukalt hakkama saama, on ühelt poolt vaja teadmisi sellest, kuidas meie viha tekib ja teisalt eneseregulatsiooni oskusi. Lapsega suheldes oma viha kontrollimine on vanematena aga meie kohustus. Kui näitame oma viha välja viisil, et laps meid kartma hakkab, on lapse-vanema turvaline suhe tõelises ohus.