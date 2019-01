Magasid öösel halvasti? Su voodil võib puudu olla see asi

Iidne Hiina ruumikorralduse meetod feng shui väidab, et voodipeats on hea une jaoks väga oluline. Feng shui ekspert Bryce Kennedy selgitas, et voodipeats on mõeldud selleks, et öö jooksul energiat hoida ja suurendada ning tekitada sinus kindlus- ja mugavustunne. Voodipeats loob turvalise ruumi, kus sa tunned end intiimselt ja haavatavalt,» selgitab ta.