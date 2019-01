Hirmus hea film, kus saab südamest naerda ja nutta

Ära kunagi hinda raamatut kaane järgi. Kaks meest ja auto, rassismiteemad ja reis – kerge on arvata, et mis seal eestlase jaoks ikka nii erutavat olla võiks. Pole kauneid naisi, suhtedraamasid ega siinkandis pakilisemaid ühiskondlikke küsimusi. Aga oo kui inimlik ja vinge see film on!