Suurusehullustus moes – kleit nagu kartulikott

Gagal oli säramiseks põhjust küllaga: parimaks filmilooks kuulutati just tema osalusel loodud-esitatud duett koos Bradley Cooperiga «Shallow» filmist «Star is born». Lugu ise on aga üsna traditsioonilisel lainel seilav dramaatiline ballaad ning sama võib öelda Gaga kleidivaliku kohta. Pilkupüüdev pilvetekk küll, kuid Valentino moemaja õhtukleit tuleb täpselt peavoolu trenditeravikust. Lady Gagast on saanud tubli põhivoolu pioneer. Sest hiiglaslike mõõtmetega, täielikult kehakuju kinni kattev kleit on praegu just see, mis pilke püüab.