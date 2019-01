Psühholoog paljastab eduka abielu tagamaad

Gottmani sõnul ei tasuks aga suhtes olles konflikte karta. «Paljud paarid seostavad mitte tülitsemist õnnega ja usuvad, et see ongi märk õnnelikust abielust. Mina usun, et me kasvame suhetes läbi teineteise erinevustega leppimise. Niimoodi saavad meist armastavamad inimesed ja me oskame tõeliselt abielu hinnata,» selgitas psühholoog.