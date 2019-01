Üllatav tegevus, mis muudab teie suhte tugevamaks

Kohtinguekspert Laurel House paneb südamele, et on oluline leida endale sarnase huumorimeelega partner. «Tee kindlaks, et mitte ainult teie iseloomud ei sobi, vaid ka teie huumorimeel on sarnane - niimoodi ei saa keegi haiget, ei solvu, ega muutu kaitsvaks,» selgitab ta.

Üksteise sõbralik tögamine on midagi, mis ühendab ainult teid kahte. See on justkui teievaheline nali, mida teised ei pruugi mõista, kuid millega annad kaaslasele mõista, et armastad teda sellisena, nagu ta on. «Kui küsid tögajalt, mis neile partneri puhul kõige rohkem meeldib, on suur võimalus, et vastuseks on sama asi, mille üle nalja visatakse,» selgitab House.