Kuidas saada ühtlaselt siidine sulatatud šokolaad?

Vesivann on ilmselt üks levinumaid viise šokolaadi sulatamiseks. Seda eelistavad ka spetsialistid, kuna pliit annab võimaluse kuumust reguleerida vastavalt vajadusele. Kuuma vee aur sulatab šokolaadi õrnalt ega kõrveta põhja.

Nipp: kuivata kausi põhi vannilt tõstes ära. Kui vesi satub šokolaadi hulka, võib see tulemuse ära rikkuda.

Mikrolaineahjus sulab šokolaad kiiremini ning on tänu sellele eelistatud kodukokkade poolt. Küll aga kaasnevad selle meetodiga suured ohud. Soojenda kaussi šokolaadiga 30 sekundi kaupa ning sega iga kord enne uut soojendamist. Kui šokolaad on suuremas osas sulanud (mõned pehmemad tükid veel sees), ära pane seda tagasi mikrolaineahju. Sega sulanud massi kuni see muutub ühtlaselt siidiseks.