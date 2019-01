Kuus mürgist mõtet, millest peaksid kohe loobuma

1. Mõte, et uuesti alustada on liiga hilja

Muutused ja mugavustsoonist välja tulemine on rasked, sellepärast jätame need tihti tegemata. Võib-olla tahaksid uut karjääri proovida või hoopis teise riiki kolida? Olenemata situatsioonist, ignoreerime oma tõelisi soove ja mõtleme, et muutuste jaoks on juba liiga hilja.

Mida teha?

Erinevalt sellest populaarsest vabandusest on õige hetk tegelikult siis, kui sina otsustad, et on. Peaksid oma elus käituma selle järgi, mida sa teha tahad, selle asemel, et jälgida, mis vanuseks sa peaksid seda tegema.

2. Mõte, et saad inimesi muuta

Pole oluline, kas tegemist on sõbraga, kes sind süüdistab, kui temaga kella kolmeni öösel väljas pole või poiss-sõbraga, kes flirdib iga naisega, keda näeb. Sa küll ei kannata seda enam välja, aga usud, et saad neid inimesi muuta ja see sunnib sind jääma. Tõde? Inimesed ei muutu, aga nende prioriteedid võivad muutuda.

Mida teha?

Kuigi meil kõigil on arenemisruumi, ei saa sa end ümbritsevatelt inimestelt oodata, et nad ennast vastavalt sinu soovidele muudaksid. Enne selle mõttemustri ohvriks langemist on sul kaks võimalust. Sa kas aktsepteerid inimesi sellisena, nagu nad on, või teadvustad kohe alguses, et nad ei ole sinu inimesed.

3. Mõte, et suhtestaatus defineerib sinu väärtust

Osa inimeste õnnevalem on suhe. Teiste jaoks jällegi vastupidine olukord. On lihtne langeda lõksu ja mõelda, et su praegune olukord ja tuju oleksid palju paremad, kui oleksid vastava suhtestaatusega.

Mida teha?

Ei tasu unustada, et oled praegu vallaline või suhtes mingil põhjusel. Kuigi on sinu otsustada, millises suunas tahad oma armueluga liikuda, pea meeles, et oma praeguse olukorra väärtust on palju keerulisem näha, kui mõtled pidevalt, mis teisiti võiks olla.

4. Mõte, et maailm on sinu vastu

Elu on raske ja kui mõtled pidevalt, et oled ohver, teeb see asja ainult hullemaks. Jah, see on ebaaus, et sa ei läbinud eksamit, kuigi õppisid terve öö ja muidugi teeb haiget, et su kolleeg sai palgakõrgendust, aga sina veel mitte. Need situatsioonid valmistavad pettumuse, aga on suur erinevus raskuste ja ohver olemise vahel.

Mida teha?

Kui sa saad aru, et asjad, mis sinuga juhtuvad, on lihtsalt õppetunnid, mitte elu ei ole sinu vastu, on palju lihtsam edasi liikuda.

5. Mõte, et on olemas ainult üks ainuõige viis

Sama halb kui oma edu mõõtmine kindla ajakava järgi, on idee, et eesmärkide saavutamiseks on olemas üks ainuõige viis. See, kuidas sina asju teed, ei pruugi olla sama, kuidas teised inimesed teevad.

Mida teha?

Oluline on mõista, et elu on täis võimalusi ja igal on oma tee. Sinu viis asjade tegemiseks ei pruugi olla ainuõige ja sellepärast ongi elu nii huvitav.

6. Mõte, et raiskad oma aega

Rohkem kui kunagi varem on täna õhus hirm, et millelegi jäägitult pühendudes jääme teistest põnevatest väljakutsetest, võimalustest ja inimestest ilma.

Mida teha?

Kuigi on normaalne analüüsida, kas need tegevused toovad tuleviku mõttes kasu, tuleb ka aru saada, et erinevad kogemused annavad meile palju juurde ja arendavad meid inimestena.