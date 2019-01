10 moodust aidata stressis sõpra

Üks parimaid viise kellelegi näidata, et hoolid, on teha talle väike kingitus. Hangi sõbra lemmiksnäkid, hea raamat ja näiteks näomask või kehakoorija ja pane kingitus teele.

Planeeri ühine spaapäev, et saaksite ennast hellitada. Käige maniküüris ja pediküüris ning broneerige näiteks paarimassaaž. Nii saate odavamalt ja kes ütles, et koos sõbraga ei või massaaži minna?

Mõtle hoolega, mida su sõber tegelikult vajab ja käitu sellele vastavalt. Ära palu tal endaga välja minna, kui tead, et tegelikult vajab ta rohkem und, ning ära soovita töölt puududa, kui tead, et tegelikult põhjustab ülemusega rääkimine suuremat stressi. Kui sõber teeb midagi, mis on talle halb, ütle seda. Sa võid küll tahta kõiges toeks olla, aga tegelikult on su sõbral vaja kedagi, kes aitab leida parimad võimalikud lahendused.