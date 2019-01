Tähelepanu noored moedisainerid! ERKI moeshow ootab osalejaid

Tänavuse ERKI juhtmõtteks on TAAS KOOS. Mullu sügisel sai Eesti Kunstiakadeemia uue hoone, mis ühendas seni pusletükkidena üle linna laiali paisatud osakonnad taas ühtseks tervikuks. Ühise katuse all olemine ei tähenda aga pelgalt kõrvuti eksisteerimist, vaid võimaldab erialade lõimumist ning sütitab osakondadeülest koostööd. See terviklikkuse tunne on kogu EKA perele ääretult oluline. 2019. aasta ERKI moeshow soovibki esile tõsta koos tegemise ning koos olemise rõõmu ja jõu.

Kui EKA uus maja ühendas osakonnad füüsiliselt alles hiljuti, on ERKI kui tudengite korraldatud suurüritus üliõpilasi kokku toonud juba aastaid. EKA doktorant ning õppejõud Eik Hermann, kes on KUU Arhitektide koosseisus üks uue hoone autoritest, toob samuti välja maja arhitektuurse idee ning tänavuse moeshow ühise nimetaja: «EKA uus maja sai kavandatud selliselt, et võimalikult enam julgustada tudengite ja osakondade vahelist sünergiat ning julgustada tudengeid maja «edasi ehitama». Selles mõttes haakub tulevase ERKI moeshow kontseptsioon ideaalselt arhitektide nägemusega EKA majast ja selle kasutamisest.»

Lisaks sellele, et ERKI on oluliseks kasvulavaks noortele moeloojatele, annab see ka korraldusmeeskonna üliõpilastele võimaluse kogenud juhendajate käe all läbi teha suurürituse organiseerimise protsessi. «Iga ERKI Moeshow korraldamise meeskond on alati uus ja ERKI loomine algab tühjalt lehelt, kus puuduvad etteantud raamid, vahendid, koostööpartnerid,» sõnas ERKI projektijuht ning tänavuse moeshow peakorraldaja Karin Kiigemägi. «Erinevate osakondade tudengid saavad ERKI korraldamise jooksul õppida ja kogeda peaaegu kõike, alustades koostööst meeskonnana, kuni suurürituse teostamiseni.»

ERKI Moeshow 2019 konkurss kavandite saatmiseks algab TÄNA, 15. jaanuaril. Tööd tuleb kohale tuua Eesti Kunstiakadeemia fuajees asuvasse valvelauda või saata need postiga aadressile Põhja puiestee 7. Konkursi tähtaeg on 11. märtsil kell 17.00.