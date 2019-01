Kuidas alustada treeningrutiiniga?

Vaata kalendrisse ja vali kuupäev, mil oma treeningteekonnaga alustad. See võiks olla vähemalt 3-7 päeva kaugusel, et jõuaksid teha vajalikke ettevalmistusi ning sellest kuupäevast kinni pidada.

Kui sul ei püsi põhjus meeles, siis pärast mõnda treeningut võib see entusiasm raugeda. Kui sul on pidevalt meeles ja sõnastatud eesmärk, on treeningplaanist lihtsam kinni hoida. Küsi endalt: mis muutusi soovid endas näha, mille jaoks sa alustad, mis on soovitud tulemus?