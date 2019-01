Soovid, et oleksid süütuse kaotamisega oodanud? Sa ei ole ainuke

Rohkem kui kolmandik naistest ja veerand meestest tunnistab nüüd, et nad oleksid võinud seksiga oodata, sest tegelikult ei olnud «õige aeg.»

Legaalne vanus seksuaalelu alustamiseks on Suurbritannias 16, kuid ligi kolmandik inimesi seksis enne seda vanust ja pooled uuringus osalenutest kaotas oma süütuse 17-eluaastaks.

Uuringu eestvedaja professor Kaye Welling ütles, et vanus ei peaks olema määravaks näitajaks, kas inimene on seksuaaleluks valmis või mitte. «Iga noor inimene on erinev – mõni 15-aastane võib olla selleks valmis, samas kui mõni 18-aastane ei ole,» tõdes Welling.

Londoni hügieeni ja troopilise meditsiini koolis viidi aastatel 2010-2012 läbi uuring, milles osales 3000 noort inimest. Uuringu eesmärgiks oli koguda informatsiooni noorte esimese seksuaalkogemuse kohta.

Vastajatelt küsiti nende üldise tervise ja elustiili valikute kohta (kas nad suitsetavad ja joovad), samuti nende pere ja seksuaalsete teadmiste omandamise kohta.

Vastustest selgus, et 40 protsenti naistest ja 26 protsenti meestest ei tunne, et nende esimene seksuaalkogemus oleks aset leidnud õigel ajal – enamik soovis, et see oleks juhtunud hiljem - väga vähe oli neid, kes oleks seda varem soovinud.

Uuringus hinnati ka seda, kui paljud neist olid reaalselt valmis sellist otsust tol hetkel vastu võtma. Näiteks uuriti, kas vahekorra toimumise ajal olid nad purjus või tunnetasid survet seda teha.

Üks naine viiest ja üks mees kümnest tunnistas, et nad ei olnud partneriga seksi osas päris ühel lainel. See tähendab, et üks partner oli selleks rohkem valmis kui teine.