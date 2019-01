15 asja, mida tugev naine suhtes ei talu

Tugev naine vajab tuge. Ta pürgib oma eesmärkideni ja tal on keskmisest inimesest palju rohkem asju korraga käsil. Kui sina ei ole tema seljatagune, ei usu temasse, ega ei motiveeri teda, siis tal ei ole sind oma ellu vaja. Tugev naine hindab neid inimesi, kes aitavad tal elus järgmist sammu astuda ja näha asju, mida ta esmapilgul ise ei märganud. Ta võib küll olla enesekindel, kuid ka temal tuleb ette raskeid aegu, mil sinu ülesandeks on teda aidata. Meenuta talle, et vead ei määra tema olemust, vaid need on selleks, et ta saaks nendest õppida.

Manipulatsiooni

Tugev naine ei reageeri manipulatsioonile. Seega, ära isegi proovi.

Kadedust

Kadedus on märk ebakindlusest. Tal ei ole mõtet raisata oma aega sinu veenmisele, et ta on sul olemas. Ta ei jaksa jääda kordama, et tema meesoost sõbrad on tõepoolest ainult sõbrad. Kuna ta teeb palju tööd enese probleemide ja ebakindlustega, siis ta teab, et tema ei saa muuta sinu probleeme ja vaatenurka selles vallas. Enesekindlus peab tulema sinu enese seest, selles ei mängi rolli see, kes sinu kõrval öösel magab.

Lahkuse puudumine

Jäme käitumine teistega on märk inimese ebakindlusest. Inimesed on õelad, kui nad tunnevad ennast ohustatuna. Tugev naine ei vali enda kõrvale õelat inimest, sest see, kuidas inimene käitub nendega, kellel pole midagi pakkuda, näitab ära inimese tõelise olemuse. Tugeva naise juures meeldib sulle enim tema süda. Ta hoolib kõikidest, sest ta teab, et suhteid luuakse lahkuse ja hoolivusega.

Emotsionaalset ahistamist ja toksilisi inimesi

Tugev naine ei tolereeri, kui keegi kohtleb teda halvasti. Kui sa tema peale karjud ja teda solvad, siis ära looda kergelt andestust saada. Igaüks, kes surub teisi alla, et ennast paremini tunda, ei tohiks üldse suhtes olla.

Unarusse jätmist

Ta eeldab sinu aja ja tähelepanu saamist, sest tema neid sulle jagab. Kui sa kaod pildilt, siis ära arva, et võid niisama lihtsalt tagasi jalutada. Tugev naine on selles osas väga skeptiline.

Enesesüüdistamist