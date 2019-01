Sõbranna aitab: 11 põhjust, miks see kutt su sõnumitele ei vasta

Miks ta su sõnumitele ei vasta? Kas sa peaksid selle kalli mantli ostma? Mida teha, kui sõbraga tüli majas? Meie toimetuse naised on omal nahal elu jooksul palju läbi elanud ning oleme valmis oma kogemusi ka teiega jagama! Alustab uus artiklisari «Sõbranna aitab»! Kui sul on meile küsimusi, siis saada oma küsimus teele sobranna@postimees.ee - ja võid võita ka vahvaid auhindu!

Me tunnistame: meie kõigiga on seda juhtunud. Jah, see on vahel täiesti mõistetamatu. On tal siis nii keeruline midagi vastu kirjutada? Ja veel hullem, kui ta kirjutab vastu, kuid selleks vastuseks on vaid napp: «Ok.»

Panime pead kokku, et aru saada, millised on võimalikud põhjused, miks see kutt siis ikkagi su sõnumile ei vasta.

Tal on näpud ära külmunud

Tõenäoliselt unustas ta kindad koju, kuid väljas on ju miinuskraadid ja ta sai küll su sõnumit lugeda, kuid telefoni puuteekraan ei tundnud enam ta külmunud pöidlaid ära ja seega jäigi sõnum saatmata.

Ta telefon on katki

Seda on juhtunud ju meie kõigiga! Ja võib-olla on tal peal ekstratugevad turvaseaded, mis vajavad Facebooki logimiseks koodigeneraatorilt kinnitust, kuid ta ei saa ju telefonist seda kinnitust vaadata?

Ta läks reisile ja hoiab mobiilset andmesidemahtu kokku

Ja võib-olla tal üldse polegi seal internetti? Kõik võib ju olla, me teame küll, et Eesti internet on harukordne!

Ta kaalub hoolikalt, mida sulle vastata

Aga ehk on ta natuke häbelik ning teab, et sõnadel on suur kaal. Seega on väga tõenäoline, et ta on võtnud mõtlemisaega, et hoolikalt oma (loodetavasti armumisest nõretav) vastus sulle kirja panna.

Ta jäi magama

No mis siis, et sa saatsid sõnumi talle üleeile lõuna ajal. Äkki ta on sügava ja pika unega?

Ta polegi su sõnumit tegelikult kätte saanud

Äkki juhtus mingi jama ning bitid-baidid läksid interneeduses sassi, mis lõppes resultaadiga, et sõnum ei jõudnudki talle tegelikult kohale?

Ta on duši all

Inimesel on ju eraelu ka, sinna hulka kindlasti kuulub hügieen. Ehk on ta lihtsalt duši all või saunas, sinna ju ei võeta telefone kaasa.

Ta unustas vastata

Seda on ju meil kõigil juhtunud - me näeme sõnumit, mõtleme, et vastame hiljem, kuid siis igapäeva virvarris lihtsalt läheb meelest. Miks ei võiks just praegu sama olla juhtunud?

Ta telefonil sai aku tühjaks

Mis siis, et sa nägid just tema värsket Insta-story't. On täiesti võimalik, et tal ongi telefonil aku tühi. Ära anna alla!

Ta mängib raskesti kättesaadavat

Tõenäoliselt põleb ta soovist sulle vastata, kuid ta ei taha paista liialt huvitatud. Just sellel põhjusel ei võta ta ka Facebookis sinu sõbrakutset vastu.

...Ta tegelikult ei ole sinust eriti huvitatud