Miks ta ei suuda oma eksi pilte ära kustutada?

Suhteekspertide sõnul on väga loomulik, et eksi elust täielikult kustutamine on keeruline. Üheks põhjuseks võib olla väike lootus, et ta oma eksiga tagasi kokku satub. Sellega võib inimene end alateadlikult eksiga seotuna hoida ning üle saamise emotsionaalselt raskemaks muuta.

Kui pildid oma endisest kallimast on alles, võib see ka kasuks tulla. Eksist pilte nähes küsi endalt: kas ma tunnen end paremini või halvemini? Kui sulle meenuvad vaid toredad mälestused, ei ole piltides probleemi. Kui aga piltide nägemine paneb tundma ängi ja ärevust, on aeg nendest vabaneda. Aita analüüsida, miks need pildid alles on. Kui need tulevad tulevikku planeerides pidevalt vahele, tasuks need kustutada, kirjutab EliteDaily.