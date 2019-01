Kas ma olen paks ehk mida vastata, kui esitatakse ebamugav küsimus

Kui keegi küsib sinult taolise küsimuse, siis oleks arukas esmalt välja nuputada, kas ta ootab siirast vastust või soovib ta pigem lihtsalt julgustust. Juhul, kui ka sinul endal on kombeks selliseid küsimusi esitada, siis analüüsi ennast ja katsu aru saada, mis eesmärgil sa selliseid küsimusi küsid.

Toome välja seitse põhjust, miks üks või teine naine selliseid küsimusi võib esitada.

Ta tunneb ennast nähtamatuna ning soovib saada tähelepanu

Mõne inimese jaoks on parem saada negatiivset tähelepanu, kui üldse mitte tähelepanu saada. Selline käitumine võib pärineda lapsepõlvest. Näiteks suure pere keskmine laps võis õppida ennast alavääristama, et saada vanemate tähelepanu. Selline käitumismuster võib paratamatult kaasa tulla ka täiskasvanuikka.

Ta soovib oma partneriga kontakti leida

See on üks võimalus partneri tähelepanu saamiseks. Mõnikord võib naine mehega nii teha, sest ta tunneb ennast ilusana, kuid ei saa partneri poolt oodatud tähelepanu. Kui mees vastab talle «Ei, sa ei ole kole» ja kiidab tema välimust hoopis taevani, siis võib naine selle peale küsida «Aga miks sa siis varem midagi ei öelnud?».

Soovib leida kontakti naissoost tuttavaga

Küsimus «Olen ma kole?» või «Kas minu ... on kole?» võib olla püüe leida teise naisega kontakti. Riided, jalanõud, meik ja juuksed on asjad, mis on sagedasti naistel ühisteks teemadeks, sest nendest võib rääkida ilma et keegi ennast haavatavana tunneks. Ohutu ja lõbus viis teiste naistega tutvumiseks on neile komplimendi tegemine või nende poolt kasutatavate ilutoodete kohta uurimine.

Ta võib soovida üldist kindlustunnet

Naine võib tahta, et sa kinnitaksid talle kui kaunis ta välja näeb, sest ta tunneb ennast eiratuna või ebapiisavana. Mõnikord võrdlevad naised ennast teiste naistega, mis paneb neid ennast halvasti tundma. Mehe ilusad sõnad on abiks, et naise meeleolu paraneks. Kui naine ei ole ise väga enesekindel, siis vajab ta, et keegi teda veidi upitaks.

Ta tahab kinnitust millelegi konkreetsele

Võib-olla on hetkel toimumas midagi spetsiifilist, mis teda ärritab - näiteks näonaha järsk halvenemine, inetu juukselõikus või kaalutõus. Ära eira naise sõnu või küsimust, eriti juhul kui see on tõsi. Kuula ta ära, mõista teda ning meenuta talle, et sa ei mõtle temast seetõttu kübetki halvemini.

Ta tunneb ennast väärtusetuna või on depressioonis

Sellises situatsioonis naine on aus ja siiras oma tunnete osas. See võib olla tingitud sellest, et keegi on talle hiljuti või varasemas elus öelnud inetuid asju. Kiusajad teevad teisi maha, sest nad tunnevad iseennast väärtusetuna ja koledana. Teiste alla surumine tekitab neis tunde, et nad on suuremad ja paremad. Kui keegi küsib sinult, et kas ta on kole või kas ta üldse meeldib kellelegi, siis ta on sinu läheduses haavatav. On oluline, et oleksid sellises olukorras lahke.

Ta võib soovida kuulda tõde