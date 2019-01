Kuidas säästa pulmade korraldamiselt raha?

Et toitlustuse pealt hinda soodsamaks saada, tasuks võtta mitmest kohast pakkumisi. «Mida keerukam ja peenem menüü, seda kallim see ilmselt on. Pulmaauto pealt saab hoida kokku kui leppida tavalise lihtsa sõiduatoga või siis uurida sõpradelt, tuttavatelt, kas kellelgi on laenata mõnda eripärast autot. Samuti on võimalik kaunistuste koha pealt hoida kokku, kui tellid ühtteist ebayst. Vaata ringi looduses- mida sealt ära kasutada saaks! Pihlakaoksad kaunistuseks, puitkettad laudadele mida saab ise saagides valmis teha. Ühtlasi mõtle, kas sinu jaoks on oluline suur ja uhke pulmabänd või võib esineja olla ka üksiklaulja. Kindlasti suure bändi puhul on kallim. Pulmakohaks saab edukalt leida rahvamajasid ja kultuurimajasid, kes ei võta sinult suurt renti vaid pigem mingi sümboolse tasu ja selle võrra saad raha jätta millegi muu jaoks,» tõi üks grupiliikmetest välja omapoolseid soovitusi.