Blake Lively ja Ryan Reynoldsi õnneliku abielu saladus on lihtsamast lihtsam

«Kui varasemates suhetes tekkis mingi probleem, helistasin oma sõbrannadele või õele ja rääkisin, mis ta tegi ning küsisin nõu, et mida mina peaksin tegema. Aga temaga olime sõbrad kaks aastat enne, kui me üldse kohtamas hakkasime käima ja ma kohtlen teda kui enda sõbrannat,» rääkis Lively. «Ma ütlen, et juhtus selline asi ja ärritas mind. Ma tunnen niimoodi. Mida ma peaksin tegema? Tema teeb minu jaoks sama. Ta kohtleb mind kui oma parimat sõpra,» avas Blake nende abielu tagamaid.