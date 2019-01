Mürgise suhte 9 märki

Kui hästi ja kindlalt sa suhtes ennast tunned? Kas saad olla see, kes sa tegelikult oled? Kui ei, siis miks see nii on? Hirm kaaslase reaktsiooni või tema halvakspanu ees on märk, et suhe pole kuigi tervislik.

On normaalne, et tahad veeta aega oma kaaslasega. Kuid sama oluline on kummagi individuaalne aeg. Kui su partner ei aktsepteeri seda, et sul on õigus ja vabadus ka oma isiklikule ajale, on see ebaterve suhe.