Liisa Trisberg: naised, ei tohi panna igasugu nänni endale suhu

Kuidas saada ilusat keha?

Selleks, et enda keha rasvaprotsenti vähendada, tuleb hoida teda mõni aeg kaloridefitsiidis. Selles ei ole midagi keerulist. Kusjuures toidulaud ei peagi nii hullult muutuma, kui ei tegele just bikiinifitnessiga. Aga see on täiesti omaette teema.

Nii paljud ajavad taga numbrit kaalul. Ma tean, ma olen ka üks nendest olnud. Milleni ma aga jõudsin, on see, et hoopis olulisem on kehaproportsioon ja enda rahulolu. Naine on kõige ilusam ja seksikam, kui ta tunneb ennast enda kehas hästi. See on kõige alus. Isegi, kui kuskil on natuke tselluliiti või pepu väriseb liiga palju. Vahet ei ole, see on ilus, kui sa tunned ennast ilusalt. Ja seda tunnet näevad ka teised.

Kui sa soovid midagi muuta, siis keskendu detailidele, aga vaata ka üldist pilti. Mis ma olen märganud kehatüüpe vaadeldes, siis näiteks naiste puhul: kitsad puusad ja laiad õlad = ei oleks mõtet väga ülakeha trennile panustada, sest siis läheb proportsioon paigast. Treeni parem seda pepukest ja jalgu. Liivakella kuju on minu meelest üks ideaalsemaid ja selle poole püüdlen ma isegi. Meeste puhul ma olen aga vastupidi märganud, et kitsad puusad ja puhvis ülakeha on päris kihvt. Noh, selline Johnny Bravo stiilis, nii nagu Cartoon Networki pealt lapsepõlves vaadatud sai. Aga see on täiesti maitse küsimus. Mõtle, millist kehakuju sina soovid?

Detox-kultuur ja paastumine

Üks asi, mis mulle ka viimasel ajal silma on jäänud, on see lõpmatu detox-teema. Naised! Mehed! Meie keha ei vaja pidevat puhastust. Seda eriti veel lootuses, et mingid tabletid ja lisandid seda puhastavad. Meie keha puhastab pidevalt iseennast. Neerude, maksa ja naha põhifunktsioon on järjepidevalt puhastada meie keha mürkidest. Mürkidest, mis tekivad sinna toidust, õhust ja üleüldse meie tarbimisharjumustest.

Kui tahad puhastada enda keha, siis proovi hoopis fasting’ut. Intermittent fasting ja tervislik toit on üks tõeline «game changer» keha puhastamises ja kaalu langetamises. Isegi silmad muutuvad klaarimaks ja nende värv tuleb paremini esile. Kui loomad on haiged, siis nad paastuvad teatud aja – lihtsalt ei söö. Rakud hakkavad ennast automaatselt uuendama ning sedasi nad puhastuvadki haigustest. Teadlased on välja toonud, et seda on tehtud tegelikult juba sajandeid. Ürgajal olevadki nii olnud, et söödi üks/kaks korda nädalas. Aga siis söödi ka nii, nagu poleks homset ja selle kaloraažiga pidas vastu mitu head päeva. See on muidugi äärmuslik ja pole mõeldav tänapäeval. Ma ei näe põhjust, miks keegi peaks sedasi tegema.