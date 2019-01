Mida teha, kui partner ei salli su perekonda?

Suhtetreener Samantha Burns hoiatab, et sellises olukorras on kaitserefleks kiire tekkima. «Ära süüdista kedagi ning räägi oma ootustest ka partnerile,» juhendab ta.

Oluline roll selliste olukordade leevendamisel on kommunikatsioonil. Kui teed seda ründaval toonil («miks sa minu perega ometi läbi ei saa»), tõmbub tõenäoliselt su paariline tagasi või asub end kaitsma. Kummalgi juhul sealt tulemust ei tule. Mõista tuleb, et paarilised ei peagi kõiges ühel meelel olema, kuid mõlemad peavad austama ja arvestama teineteise seisukohtadega. Räägi temaga, mida perekond sinu jaoks tähendab. Leidke kompromiss.

See, kas teie suhe sellistele erimeelsustele vastu peab, sõltub ka sellest, kui lähedane keegi oma perega on. Olgugi, et olukord võib tunduda lootusetu, suhtlemise ja kompromissidega on võimalik suhetes imesid teha, kirjutab EliteDaily.