Oluline väikelapse unerituaal, mille Y-generatsiooni vanemad unustavad

Suurbritannias YouGovi tehtud uuringust selgus, et tänapäeval laulavad alla viieaastastele lastele unelaulu kõigest kolmandik vanemaid. Selgus ka, et lapsevanemad, kes unelaulu laulavad, on vähemalt 45-aastased või vanemad. Y-generatsioon unelaulude traditsiooni enam ei järgi.

Erinevad uuringud kinnitavad, et unelaulu laulmine mõjub beebidele kaks korda rahustavamalt kui nendega rääkimine. On ka teaduslikult tõestatud, et lapsed, kellele on unelaulu lauldud, kogevad suuremat emotsionaalset heaolu ja on hilisemates õpingutes edukad, vahendab PureWow.