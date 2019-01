Kolmekümendates ja vallaline? Viis suhtenõuannet, mida järgida

Kolmekümnele lähenevad vallalised naised tunnevad, et neil käib võidujooks ajaga, sest bioloogiline kell tiksub. Aga tasub teada, et tegelikult ei ole asi nii hull, kui esmapilgul võib tunduda.

Mis on ikkagi hullem: õnnetu abielu, kuid «õige» sotsiaalne staatus või 30 ja vallaline? Teema, millele tasub mõelda.

Toome teieni viis suhtenõuannet, mida jälgida, kui oled kolmekümnendates ja mehe otsingutel. Esmatähtis on asja rahulikult võtta, sest meeleheitlik mehe otsing ei lõppe hästi.

Ole teadlik, milline on mees, kellega sa soovid abielluda

Paljud naised kipuvad oma unistuste meest väliste tunnuste järgi kirjeldama, kuid päris nii see ei tohiks käia.

Mis kasu on sellest, kui mees on pikk, tõmmu ja nägus, kuid näiteks magab sinu õega? Kas ta siis ikka on sinu unistuste mees?

Sa pead teadma, mis on tegelikult sinu jaoks tähtis. Mis on see, millega sa kunagi ei suudaks leppida? Mille suhtes sa oled valmis kompromisse leidma? Mõtle need asjad enda jaoks esmalt selgeks.

Armasta iseennast

Armasta iseennast, sest ainult nii suudad sa teisi armastada ja teised sind. Tee kõik selleks, et võiksid olla parim versioon iseendast, mitte ära võrdle ennast teistega.

Muuda oma rutiini

Kui sa tunned, et sa oled suhteks valmis, aga kedagi ei ilmu silmapiirile, siis võib-olla on aeg muuta oma rutiini. See võib mõjutada sinu elu märkimisväärselt, juhatades sind täpselt õigesse kohta, et kohata oma härra õiget.

Muudatus ei pea kohe olema drastiline. Alguses piisab ka sellest, et kui varasemalt käisid poes näiteks laupäeva hommikuti, siis nüüd käi neljapäeva õhtuti. Muuda pisikesi asju ning sa näed muutust.

Ütle rohkem «jah»

Selle asemel, et iga kord keelduda, kui keegi sind välja kutsub, siis proovi rohkem nõustuda. Proovi uusi asju.

Ole avatum

Elul on kombeks üllatada ning sina peaksid nendele üllatustele rohkem avatud olema, sest nii võid kogeda midagi imelist. Tea, et inimene, kes sind lõpuks õnnelikuks võib teha, ei pruugi esmapilgul olla üldse selline nagu sa arvasid.