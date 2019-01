Eestlanna pihib: rahustasin lärmi peale ärganud poega ja nutsin, sest kartsin, et ta on tapnud lapse, keda ootasin

Olin kodune, sest Peeter arvas, et tema peab perele raha teenma ja mina saan lastega kodus olla. See tundus mõistlik, aga «rõõmu» esines vahelduva eduga, sest iga kord, kui mu armas laste isa tsüklis oli, tuletas ta mulle meelde, kui suuremeelne ta oli. Lisandusid ilmselged liialdused ja labane sõim, ning kui püüdsin ennast kaitsta, et see on vale, sain peksa.

Nutt tuleb peale. Vabandan, aga seda ei ole kerge meenutada.

Kord ründas Peeter mind ka siis, kui kandsin teist poega, haarates mul kõrist. Ma ei mäleta, kust ma võtsin jõu, et ta enda küljest lahti saada ja elutoa põrandale pikali lükata, aga kui mul pilt tagasi ette tuli, olin saanud magamistoa ukse lukku keerata. Tema lõhkus ukse taga, röökides, et olen lits ja muud sellist jama. Ma rahustasin vanemat poega, kes oli selle lärmi peale ärganud ja nuttis. Ise nutsin samuti, sest arvasin, et äkki on Peeter tapnud lapse, keda siis kandsin. Ta niimoodi rabeles pärast seda juhtumit mu sees.

Siis veel üks olukord, kus sain tunda Peetri ema «poolehoidu». Nimelt läks Peeter oma sugulasi vaatama, lubades enne ärasõitu, et tuleb paari päeva möödudes tagasi. Ta kadus kaheks nädalaks! Olin ikka veel teise poja ootel. Kui õigesti mäletan, oli see suvel jaanipäeva paiku, sest tal oli töölt vaba aeg. Loomulikult hakkab igal normaalsel inimesel lähedase pärast süda valutama, kes kaob ja endast märku ei anna. Magamata ööde ja aastase lapse kõrvalt käisin iga päev naabrite juures ta emale ja vanema venna naisele helistamas, et uurida, kus mu elukaaslane on. Tema kallis ema arvas, et ma muretsen liialt ja peaksin laskma Peetril lõõgastuda ja mõtlema sellele, et äkki ta ei soovigi enam minu juurde naasta. Pole vaja igapäevaselt helistada. Uskumatu, eks? Sain Peetri emalt võtta ka sellepärast, et kui poeg teda vaatamas käib, ei ole tal kunagi raha. Tookord läksin ta emaga ametlikult riidu. See ei olnud minu mure, et ta armas poeg seal käies koos oma vanemate vendadega raha maha joob ja selles mind süüdistab.