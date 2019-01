Hitihoiatus: 3 soengut, mida näed aastal 2019 kõikjal

Elite Daily rääkis L'Oreali juuksespetsialisti Drew Schaeferingiga, kes kinnitas, et just need kolm on hetkel maailma suurimad juuksetrendid.

Tugevad nägu raamivad lõikused

Kate Middleton FOTO: Pool / Reuters/Scanpix

Stiil «äri ees, pidu taga» saab aastal 2019 totaalse uuenduskuuri, mis tähendab, et me selles kontekstis ei räägi enam 1980ndates pärit mulletitest. Tugevad, nägu raamivad lõikused nagu Kate Middletonil on alanud aasta suurim juukselõikutrend.

Schaefering tuletab meelde, et tegemist on lõikusega, mille igapäevane korrashoidmine ei tohiks nõuda liiga palju vaeva. «Kui sa näed stiliseerimisega üleliia palju vaeva, siis ei ole see sinu jaoks õige lõikus.»

Bobid massidesse!

Lucy Boynton FOTO: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures / TM/ROT/Capital Pictures/Scanpix

New Yorki stilisti Stephanie Browni sõnul näitavad trendid, et lõuani ulatuv bob on üks kõige kuumimaid lõikusi, mille võid 2019. aastal endale lasta teha. «Lühike bob on lõbus ja seda on lihtne stiliseerida. See näeb hea välja nii lainelise kui sirgena,» ütleb Brown.

Kuid Brown lisab, et kui sa tahad parasjagu oma bobi välja kasvatada, siis ka lob on 2019. aastal täiesti teemas: «Juuksed, mis ulatuvad rangluust allapoole, on samuti 2019. aastal kenasti moes.»

Tukad, tukad, tukad

Camila Cabello FOTO: Kristin Callahan / ZUMAPRESS.com/Scanpix