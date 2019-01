8 märki, et oled paarisuhtes isekas

1. Sa tahad, et su partner sind kuulaks, aga ise teda kuulama ei vaevu

«Üks parimaid asju paarisuhtes olemise juures on see, et meil on inimene, kellega oma muresid jagada ja kes on meie poolt, kui maailm tundub karmi paigana. Tunne, et sind mõistetakse ja aktsepteeritakse väljendab intiimsust. Kui su partner tahab oma halvast päevast rääkida, aga sina käitud nii, nagu ta tüütaks sind, on see justkui emotsionaalse ukse kinni löömine. Isegi, kui su kaaslane selle üle ei kurda, tunneb ta end üksikuna,» sõnab abielu- ja pereterapeut Amy Begel.

2. Asjade arutamise asemel ignoreerid oma partnerit

«Kui oled haiget saanud või oma kaaslase peale vihane, on väga egoistlik oma käitumist mitte põhjendada ja partnerit lihtsalt vaikides ignoreerida. Romantilistes suhetes tuleb tihti ette raskeid vestlusi. Rääkimisest keeldumisega põhjustad oma kaaslasele palju stressi,» selgitab abielu- ja pereterapeut Marni Feuerman.

3. Sul peab alati õigus olema

«Kui sinu vaatenurk peab alati peale jääma, sead oma suhte juba eos ohtu. Sellise käitumisega annad oma partnerile mõista, et oled suhtes ainult oma vajaduste rahuldamiseks ja ei hooli teise tunnetest. Ja kui tegelikult nii ka tunned, ei ole sa partner,» paneb abielu- ja suhteterapeut Gary Brown südamele.

4. Sa süüdistad partnerit isekuses

«Me ei salli teise puhul omadusi, mis meile enda juures ei meeldi. Sageli kui süüdistame oma partnerit isekuses, on põhjus selles, et oleme tegelikult ise isekad,» sõnab psühholoog Steven Stosny.

5. Sa ärritud, kui partner ei kaasa sind oma plaanidesse

«On väga tervislik, kui suhtes olles on ka oma huvid ja aeg endale. Kui süüdistad iga kord partnerit individuaalses aja veetmises, on see sinust väga isekas,» selgitab Feuerman.

6. Sa oled oma partneri pere ja sõprade suhtes väga kriitiline

«Kui üks partneritest keeldub teise sõpradega kohtumast või suhtub neisse halvasti, läheb suhe tasakaalust välja. Ühest partnerist saab otsustaja, kes on sees ja kes väljas,» hoiatab Begel.

7. Sa ei arvesta oma partneri vajadustega

«Tervislikus suhtes peaksime olema teadlikud, millised on meie partneri vajadused ja vähemalt pool ajast proovima neid ka täita. Küsimus on muidugi tasakaalus. Me ei ela, et oma partnerit rahuldada, aga me ei tohiks teise vajaduste, soovide ja unistuste suhtes ükskõiksed olla. Kui me teame, et partner on meie vajaduste suhtes tähelepanelik, annab see suhtele palju juurde, isegi, kui alati kõik ei õnnestu,» sõnab Begel.

8. Sa ähvardad suhte lõpetada, kui ei saa oma tahtmist

«Isegi parimates suhetes ei saa me alati seda, mida tahame. Kui sa kulutad aega partneri ähvardamisele, et oma tahtmist saada, ei saa teine inimene sind usaldada, ega su soovidele vastu tulla. Kui oma kaaslast tõeliselt armastad, oled piisavalt täiskasvanulik ja saad aru, et lahkuminekuga ähvardamine teeb asjatult haiget,» selgitab Brown.