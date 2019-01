Päevakorras potitreening: ühe ema kummaline lähenemine tekitas internetirahvas parajalt segadust

Naine postitas sellest ka pildid sotsiaalmeediasse, kirjutades juurde, et kätte on jõudnud esimene potitreeningu päev ning tal pole õrna aimugi, mida ta teeb.

Paljude arvates on selline teguviis üsna veider, kuid teised jälle arvasid, et tegemist on väga hea ideega.