Toidud, mis aitavad unetul paremini magada

Hello Healthy näitab ette, millised söögid kõige paremini magades väljapuhkamisele kaasa aitavad.

Süsivesikurikkad banaanid toetavad kehas serotoniini tootmist, mis teeb sind rahulikuks ja aitab lõõgastuda. Peale selle on banaanis ka tublisti magneesiumit, mis unele kaasa aitab.

Kaunviljasid tasub unetul süüa eelkõige suure magneesiumi sisalduse tõttu, sest see aitab ärevust maandada ja und parandada neil, kelle unetus on põhjustatud magneesiumipuudusest.

Karvane väike kiivi aitab samuti paremini magada. Üks väike uuring näitas, et kui kaks tundi enne magamaminekut kiivit süüa, uinutakse kiiremini. Samuti parandab see une kvaliteeti ja laseb sul kauem magada.

Mandlites ja India pähklites on taas palju magneesiumit, Kreeka pähklites aga lisaks ka melatoniini.

Lõhe on väga hea B6-vitamiini allikas. See mängib kriitilist rolli unehormooni tootmises. Pealegi on lõhes hea kogus valku, mis hoiab kõhu pikalt täis.