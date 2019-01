Kas sa petad oma partnerit eneselegi teadmata?

Sisuliselt tähendab emotsionaalne afäär seda, et sina või su partner pöördute toetuse saamiseks üksteise asemel kellegi kolmanda poole. Kuidas aru saada, kas sul on probleem?

1. Sa tahad seda inimest näha rohkem kui oma partnerit

Suhete puhul on emotsionaalne energia väga oluline - kui palju sa annad ja kui palju tagasi saad. «Emotsionaalsest afäärist rääkides on oluline vaadata energiat, mida panustad suhtest väljapoole,» ütleb kliiniline psühholoog Bill Bercaw.

2. Sa fantaseerid sellest inimesest ja mitte seksuaalses mõttes

Kui sul tekivad selle inimese suhtes emotsionaalsed fantaasiad, näiteks hakkad mõtlema, et «tema minuga nii ei käituks» või «tema oskaks seda ja toda teha», on see ohumärk. «Kui sellised mõtted hakkavad tulema, võib see olla märk, et oled emotsionaalselt oma suhtest eemal,» sõnab Bercaw.

3. Ta on esimene inimene, kelle poole pöördud

Kiire eksperiment: sa said just palgakõrgendust. Kes on esimene inimene, kellele sellest räägid? Kui pöördud uudiste ja küsimustega esimesena selle inimese poole, on see märk tugevast emotsionaalsest sidemest.

4. Sa tahad talle rõõmu valmistada

Sa märkad poes asju, mis võiksid talle meeldida või millest ta on rääkinud ja tunned, et pead need talle kinkima. Lihtsalt sellepärast, et talle rõõmu valmistada. Võid küll mõelda, et oled lihtsalt tähelepanelik ja vastutulelik, aga tegelikult kulutad palju vaimset energiat inimesele, kes ei ole su romantiline partner.