Sõbranna arvustus. «Hensugusta show» ehk kas olete näinud naljakamat saadet vaipadest?

Suured kiidusõnad kindlasti lähevad ka stsenaariumi autorile, sest Hensugusta on küll karismaatiline ja kindlasti hea jutuga vend, aga telesaate tegemine on siiski talle ju paljuski uus asi. See, et vaibateema esimest saatepoolt punase niidina läbis, oli väga vahva ning kuigi mõnes kohas tundus natuke pingutatud, siis üldiselt mängis see huumor kenasti ka lõpuks end välja.

Sõu konkurentsaateks on ilmselt «Võimalik vaid Venemaal», mis on meie pere hulgas olnud alati üsna populaarne. Mul on hea meel, et just nooremale publikule mõeldes on Hensugusta oma klippidega eetrisse tulnud, et Venemaa-saatega võrreldes oli vähem vägivalda ja tordiga-näkku nalju ning ainus piiripealne asi, mida me lapsega kumbki ei tahtnud eriti vaadata, oli purjus brittide üsna rõve huumor.