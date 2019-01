Naise mure: millal tuleks lapsele tema bioloogilisest isast rääkida?

«Eksmees kolis teise linna ja pole pärast uue naisega tutvumist lapse vastu enam huvi tundnud. Minu abikaasa on nüüd ka lapse ametlikuks isaks, lisaks on meil veel kaksikud väiksed tütred. Abikaasa armastab kõiki kolme last võrdselt, vahel tundub isegi, et poeg on lähedasem - ikkagi poiss ja kauem olnud meil.

Abikaasa leiab, et polegi vaja rääkida, tema taga asi siiani seisabki. Ja ka lapse isa on mulle öelnud, et ta on tänulik, kui laps teda kunagi üles ei otsi. Küsis isegi, et kas uus isa pole siis piisavalt isa, et temast ei piisa.

Seega olen mina peres ainus, kes tahaks lapsele rääkida, kellel süda valutab tegemata töö pärast.

Mis juhtub, kui lapsele rääkida alles siis, kui ta on täisealine? Kas siis, kui ma räägin lapsele praegu vastu mehe tahtmist, teen sellega rohkem halba? Kordan veel, et mu mees on lapsele tõeliselt hea isa, nad on väga lähedased, nad on sõbrad.»

Vastab Perekeskus Sina ja Mina nõustaja:

«Kopeerin teile siia ühe anonüümse vastuse samal teemal:

«Olin umbes sama vana, kui omale uue issi sain. Ei ole tema kunagi vahet teinud minu ja oma laste vahet ega pole minul kedagi teist, keda isaks kutsuda. Ta on ikka fantastiline.

Nii nagu mina seda teada sain, on igatahes kurb meenutada. Isa ema karjus selle lihtsalt välja ükskord, kui ta millegipärast ema ja isaga sõimles. Kahtlusi oli mul varemgi, aga siis oli asi kindel - vanust oli mul siis 12 ja üldiselt on see siiani üks koledamaid mälestusi mu elus.

Seega arvan, et peaks rääkima varem. Mu meelest ongi väga hea aeg rääkida umbes 6-aastasega. Piisavalt suur, et saab aru, aga piisavalt laps, et võtab seda loomulikult.

Kui lapse ja isa vaheline side on tugev, siis see võib seda ainult tugevdada. Ehk aitab, kui rääkidagi niimoodi, et issi ise valis meid, sest ta väga tahtis olla selle lapse issi ja emme mees (ehk see esimene peaks olema eriti tähtis). Jutt peaks tulema kas mingit sarnast teemat arutades või sarnase teemaga filmi vaadates, mitte lihtsalt «meil on üks tähtis jutt sulle». Tähtis on see, et laps tunneks, et uus issi armastab teda ja valis JUST TEMA oma lapseks.