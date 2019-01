Suur uurimus! Nähtus nimega pepu

Maailma areenil suplevad tulises tähelepanus Kardashiani klanni hiigelpungis tagatuled. Kuid väike Eestigi ei jää trendist maha! Meilgi on oma esipepud, mida imetleda. Kes Instagrami avarustes halvasti orienteerub ja sealseid fitness-pepusid silmas ei pea, saab oma tuharadoosi rahvusringhäälingu tele-eetrist kätte. Pepupõua üle ei saa praegu kurta isegi poolpime kodanik, neid priskeid paariskujundeid tuleb uksest ja aknast, puritaanidki ei pääse. Vaja välja uurida, kes selle džinni pudelist välja lasi! Sest nii pepukultus kui ka kultusobjekt ise on paisunud niivõrd suureks, et pudelisse tagasi seda enam ei topi.

Elurõõmupilt pepudega. Alasti lainetesse joosta on midagi väga lihtsat ja loomulikku. Huvitav, kas meie kaasmaalaste seas on tõesti neid, kes pole seda teinud ega paljast peput näinud? FOTO: Owen Humphreys

Pehmed püsiväärtused

Väljaulatuva tagumiku kultus ei ole sugugi uue aja moeröögatus. Queen laulis juba 40 aastat tagasi kiitvalt, et paksu tagumikuga tüdrukud panevad rokkiva maailma pöörlema («Fat bottomed girls you make the rockin' world go 'round»). Tunduvalt hiljem suunas maailma tähelepanu tagumiku ümber pöörlema väidetavalt maailma kauneimate (või tavatult külluslike) kannikatega Jennifer Lopez. Kui nüüd kuulata väljamaist räppmuusikat, keerlevad vaat et poolte lugude sõnad ümber naisterahva ahtri («Shake your booty!»).

Victoria's Secret inglite tagapooli ehivad väidetavalt maailma parimad pepud. Kuid sellise pringi kapitali töökorras hoidmine on ka täiskohaga töö! FOTO: Evan Agostini

Aga popkultuuri on hakanud tagumikufetiši kujundajana liidripositsioonilt tõrjuma spordisaalihullus: suurem osa naisi paistab kükkides, raskused õlgadel, nägevat vaeva just pepu vormimise kallal. Mis on ka arusaadav, sest see piirkond, arvestades naiste üldist vähest lihasmassi meestega võrreldes, on üks väheseid, kus sihipärane treening kiireid ja nähtavaid tulemusi annab. Asjata pole fitnessi ringkondades käibel nali: «Oh, oleks vaid olemas kükid rindade jaoks!»

Rinnad ongi kehaosadevahelises tähelepanukonkurentsis suurimad kaotajad. Kunstrinnad on muutunud nii tavaliseks ja tüütuks, et keegi enam ei erutu. Plastilise kirurgia maailmas hoiab rindade suurendamise lõikus endiselt esikohta, kuid tuharaimplantaadid hingavad esikumerustele juba kuklasse.

Pehmus on pluss. Tagumikust rääkides lausa kaks plussi.

Tehisilu koosneb suurest hulgast ehitustöödest. Kui pikalt selline nukk koos püsib? Ilukirurgia on piisavalt noor nähtus ja ükski tehiskaunitar pole veel vanaema ikka jõudnud... FOTO: Jennifer Pamplona/Caters News

Ettevaatust, libakannikad!

Mida vaadatakse, seda ka näidatakse. Kui pilkupüüdvast pepust saab naise juures hinnatud omadus, kasvavad otsekui üleöö ka naiste tagapooled. Tagumik kirurgi käest osta on märksa kergem kui seda raske töö ja treeninguga tekitada. Ning paraku seavad ka anatoomilised eeldused fantaasialennule piirid. See fakt võib murda küll mõnest pepusõltlasest mehe südame, kuid suur osa eputus-pepudest on võltsid. Isegi terve armee sporditšikke kekutab areenil tehistagumikuga.

Looduse vingerpuss? Kas kleenukese reie otsa ikka saab tuumaseenena plahvatada ebaproportsionaalselt mürakas hiigelkannikas? Kim Kardashian West FOTO: David Edwards/mpi/capital Pictures

Ehtsal ja võltsil vahet teha pole kuigi keeruline: kui loodus on kinkinud kopsakad kannikad, jätkab neid ka tugev reis. Treeningu abil pole samuti üksnes tuharale kuhjuvaid kumerusi reaalne vormistada, samad harjutused arendavad ka reielihased lopsakamaks. Kui sale reis läheb üle hiigelkannikaks, on kindlasti tegu kirurgilise juurdeehitusega. Enamik kohendatud peputare eesotsas Kim Kardashianiga muidugi eitab operatsioone, aga eks see ole osa moodsa hulluse mängureeglitest.

Veidrike esipaar Kim Kardashian and Kanye West. Mehe suurusehullustust ja vaimseid probleeme võib näha kaaslanna ekstreemsuseni võimendatud kehakurvides. FOTO: Angela Weiss