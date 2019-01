Otsid hingesugulast? Need 6 asja on tema leidmisel määrava tähtsusega

Hingesugulasega kohtumise eelduseks on avatus. Selle asemel, et leida iga inimese puhul puudusi, tasub läheneda rohkem avatud meelega. «Paljud minu vallalised kliendid arvavad, et nad leiavad oma hingesugulase olles üha rohkem valivad. Kuigi on oluline jääda oma väärtustele truuks, on tegelikkus see, et kui sa tahad leida hingesugulast, pead jääma ka avatuks,» selgitab suhteekspert David Bennett.