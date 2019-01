Naise ülestunnistus: miks ma lasin varateismelisel keeleneedi panna

«Ilma Gordoni raamatuta oleksin pigem keelanud selle needi panemist. Aga raamatut lugedes, meeldiski mulle sealt ehk kõige rohkem see, et vanemad peavad aru saama, et lapsed ei ole nende omand, nad elavad oma elu ja on isiksused, mis sellest, et meie lapsed. Nad elavad oma elu ja otsustavad ise, mis on õige või vale. Loomulikult saab vanem oma võimu kasutades otsustada, mis on õige või vale, aga see on ainult tema vaatevinkel, mitte lapse oma ja vanem ei saa kuidagi elada lapse elu.

Minu soovitus oli, et kuigi mulle huuleneet ei meeldi, siis peaks see ikkagi olema lapse otsus. Rääkisin abikaasale ka sellest, et näiteks tema habe on ainult tema otsus ja mitte kellegi teise oma, kuigi see äkki lapsele üldse ei meeldi. Arvasin, et ehk on võimalik last nii palju mõjutada, et ta piirduks keeleneediga. Sinna meie jutt jäi.

Järgmisel päeval võttis tüdruk teema minuga üles, et mis mina asjast arvan ja miks isa ei luba. Rääkisime sellest ja avaldasin arvamust, et parem lahendus oleks keeleneet. Laps nõustus minuga. Õhtul ütles siis ka minu abikaasa, et ka tema on keeleneediga nõus.

Täna kaunistab seda keelt neet, laps on õnnelik ja isal pole ka midagi häda. Võimalik, et see häiriks tõesti rohkem, kui tal see neet näo peal pidevalt välja paistaks. Keelt ta pidevalt suust välja ei aja ja enamik inimesi ei tea, et tal see üldse olemas on, aga ta ise teab ja on rahul. Küsisin ka abikaasa käest, et kas ta tagantjärele tunneb, et pidi selle otsuse tegemisel lapsele järele andma ja n-ö kaotajaks pooleks jääma. Ta arvas, et mitte. Ta mõistis, et tegelikult ei mõjuta see keeleneet teda ennast mitte kuidagi.»

Kommenteerib koolipsühholoog, Gordoni Perekooli koolitaja Vaike Kumari: