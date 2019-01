8 nippi, mis aitavad paremini raha säästa

Mis oleks veel parem aeg säästmise ja kogumisega alustamiseks kui mitte aasta algus? Just sellepärast oleme kokku koondanud kaheksa nõuannet, mis aitavad raha kogumist lihtsustada ja muudavad selle lausa märkamatuks. Kõik nõuanded pärinevad grupi liikmetelt endilt.

Sea täpne eesmärk

Ilma eesmärgita on raske tulemusteni jõuda. Seega kõige olulisem on seada täpne, mõõdetav eesmärk, mis ei tohiks olla ei liiga madal ega ka liiga kõrge. Eesmärgid peavad olema enda jaoks olulised ja võimalikult konkreetsed. «Minul näiteks lihtsalt «säästan suvepuhkuseks» ei toiminud. Kui on konkreetne koht, kuhu plaanin minna ja summa, mis on vaja kokku saada siis on juba parem,» tõi üks grupi liikmetest näite.

Visualiseeri oma eesmärke

Lisaks konkreetsete eesmärkide seadmisele on ka neid, kes oma unistusi ja eesmärke visualiseerivad. «Mul on kodukontoris töölaual unistuste tahvel, mida jooksvalt täiendan kui mõni mõte või soov tekib. Pildid olen leidnud Pinterestist ja siis lasknud välja trükkida. Põhimõtteliselt on need ka mu 100 eesmärki, mida soovin saavutada. Seda nimekirja veel täiendan,» avaldas üks grupi liikmetest. On ka neid, kes oma eesmärke vaba käega joonistavad ja unistuste tahvli hoopis Instagrami või Pinteresti on loonud.

Planeeri

Eesmärkideni jõudmiseks on vaja omajagu ka planeerida. Esmalt võiks analüüsida, kuhu raha kulub, mille arvelt oleks võimalik säästa ja kuidas säästetavat summat kasvatada. Planeerimiseks on erinevaid viise – kes kasutavad nutikaid rakendusi, kes usaldavat Exceli tabelit ja kes on üldse omamoodi süsteemi kasutusele võtnud. Näiteks üks grupi liige on peres võtnud kasutusele kulude tabeli, kuhu märgib kõik arved, mis vajavad järgmisel kuul maksmist. «Osa maksete puhul ennustame summa, enam-vähem teame, kui palju elektrile kulub jne. Paneme ka toiduraha kõrvale. Kui ennustame, et elekter läheb 50 eurot ja tegelikult läheb 30, siis 20 eurot läheb automaatselt säästmiseks. Alati on ka kindel summa, mida laristame ja sellest üle ei lähe,» tõi üks grupi liige näite.

Toidu arvelt on võimalik säästa

Toidulaua kvaliteet on oluline ja selle arvelt ei tohiks allhindlusi teha. Küll aga on võimalik raha säästa planeerimise abil. Paljude jaoks lihtsustab protsessi nädalamenüü koostamine ja e-toidupoe teenuse kasutamine. Viimane aitab vähendada emotsioonioste ja kogu toidukorvist saab hea ülevaate.

«Juba mitu aastat kasutame perega nädalamenüüd. Pühapäeval ostame kogu kraami ära, jooksvalt käime juurde ostmas vaid piima või neid tooteid, mida pühapäeval saada polnud,» avaldas üks grupi liikmetest. Väga palju aitab säästa ka see, kui töö juurde võetakse kaasa eelmise päeva õhtusöök ja igapäevaselt väljas söömas ei käida.

Lähene säästmisele mänguliselt