Õpi selgeks: kõige tõhusam meetod sidruni lõikamiseks

Selleks, et tsitrusviljast võimalikult palju mahla kätte saada, tuleb neid esmalt poes õigesti valida, õpetab Oprah. Enamasti jõuavad meie lettidele sellised sidrunid, mis peaksid väga pikka aega säilima. Seetõttu korjatakse neid rohelisena ning hoitakse nädalaid kontrollitud keskkonnas. Selle aja jooksul küpseb sidrun kollaseks, selle koor läheb õhemaks, peale tekkib vaha ja viljaliha sisse tekib rohkem mahla. Väiksem sidrun võib sisaldada palju rohkem mahla kui suur, kui sel on õhuke koor.

Mahla tegemiseks säilita sidruneid külmikus ja võta need tund aega enne lõikumist toatemperatuurile soojenema. Toasoojas läheb sidrun pehmemaks ja sellest on parem mahla välja pigistada. Kui juhtub, et oled aega valesti arvestanud, siis pista sidrun korraks mikrolaineahju või kasta mõneks ajaks kuuma vee sisse. Seejärel rulli seda kergelt peale surudes laua peal, et sidrun ette valmistada.