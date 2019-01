Suusatada saab ka seelikus! Retro ja romantika lumes

Arvad, et talispordimood on puhta praktiline? Kaugel sellest! Kui mängus on inimesed ja edevus, ei saa see iialgi nii olla. Suhteid sõlmitakse ka suusamägedel, nii et sealgi käib agar kekutamine. Siin on omad trendid ja suunad. Ja pane tähele – sel aastal ollakse vaimustatud täiesti uutest ideedest!