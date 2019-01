Inimesed vihased: naiste pepusid ja tisse on okei pigistada, aga meeste genitaalid võivad rahus olla?

«Ma mõistan, et need on kõigest vahukommid ja see ei ole veel maailma lõpp, aga teenida kasumit seksuaalse ahistamise reklaamimise eest?» ütleb naine. Naisega nõustusid paljud inimesed, kes ei poolda sellisel viisil kasumi teenimist, ilma võtmata igasugust vastutust.

Poundlandi vastus Metrole: kui kedagi antud tooted solvavad, siis me ei sunni neid ostma. Kõikidel on võimalus vaadata lihtsalt mujale ja neid ignoreerida. Mõnikord lihtsalt on nii, et kõikidele ei meeldi see, mida me teeme. Sellegi poolest ei kavatse me mõndade inimeste pärast lõpetada asjade tegemist, mis tuhandetele jällegi meeldivad.