7 asja, mida su partner ei tohiks sulle kunagi öelda

1. «Sa pole piisavalt hea»

Sa ei ole perfektne, keegi meist ei ole. Kui su kaaslane toob kõik su puudused välja ja kasutab neid tüli käigus sinu vastu, peaksid tõsiselt tema kavatsuste üle järele mõtlema. Miks peaks keegi kallile inimesele kõiki ta vigu meenutama? See on emotsionaalselt hävitav ja ebaterve käitumine.

2. «Kui sa mind armastad, peaksid minuga seksima»

Mitte kunagi ei tohiks lasta ennast seksi osas survestada, kui sa ise seda ei taha. Muidugi võib seljamassaaž, kuum vann ja pokaal veini su meelt muuta, aga see on teine asi.

Kui sa ütled, et tõesti ei ole tujus, aga su partner survestab sind sellest hoolimata, on see ohumärk. Kui ta ütleb, et peaksid seda tegema armastusest tema vastu, on aeg oma suhte üle järele mõelda.

3. «Su töö on mõttetu»

Meil kõigil on oma nägemus ideaalsest karjäärist, aga see ei tähenda, et me ei peaks teiste valitud teed austama. Sinu kaaslane ei tohiks mitte kunagi rääkida sinu töökohast halvustaval viisil, eriti, kui sa ise oled oma tööga rahul.

4. «Sinu eesmärgid on ebarealistlikud»

Eesmärgid muudab ilusaks see, et need on kõigi puhul personaalsed. Kui su kaaslane teeb sinu eesmärke maha, on see täiesti ebaaktsepteeritav. Kellegagi oma visiooni ja unistuste jagamine võib niigi olla hirmutav, sest muudab su haavatavaks. Armastav partner peaks seda mõistma ja toetama.

5. «Sa peaksid kaalust alla võtma»

Paljud meist maadlevad kehakaaluga ja leiavad, et on raske ennast armastada sellisena, nagu oled. Mitte mingil juhul ei tohiks armastav kaaslane sulle öelda, et peaksid kaalu kaotama. Negatiivsed kommentaarid sinu keha kohta ei ole aktsepteeritavad.

6. «Mulle ei meeldi su stiil»

Meil kõigil on isiklik maitse ja enamasti väljendub see ka meie riietumisstiilis. Kui sa ise oled oma väljanägemisega rahul ja õnnelik, ei peaks sa hoolima sellest, mida teised arvavad. Kui su riided ei ole just mustad ja katkised, ei ole kellegi teise asi öelda, mida kandma pead.

7. «Mulle ei meeldi su perekond ja sõbrad»

On normaalne, et aeg-ajalt võib su perekonna ja kaaslase vahel lahkhelisid esineda, aga need probleemid peaksid iseenesest lahenema. Asjad ei ole hästi siis, kui kaaslane teeb su sõpru ning perekonda sihilikult maha ja veenab sind nendega vähem kontaktis olema.