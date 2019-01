Mida see tähendab, kui keegi sind unes näeb?

Kuidas aga selgitada seda, et sind näeb unes inimene, kellega pole aastaid suhelnud? Kliiniline psühhoterapeut doktor LeslieBeth Wish selgitab, et kui ta näeb pilti kellestki, räägib kellegagi või kohtab mõnes raamatus/filmis sinusarnast tegelast, siis on suur tõenäosus, et ta näeb sind unes. Doktori sõnul on see harva puhas kokkusattumus, vahendab EliteDaily.