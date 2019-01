6 märki, et su partner on teie suhtest tüdinud

Kui oled koos kellegi uuega, on kõik põnev. Tahaks üha rohkem teineteist tundma õppida. Mõistagi see faas mingi hetk vaibub, kuid uuudishimu teineteise mõtete ja arvamuste osas peaks säilima. Kui ta mingil hetkel enam sinust ja sinu seisukohtadest ei huvitu, pole tema jaoks tõenäoliselt sinu tundmaõppimine kuigi huvitav.

..või arvutis või mõnes muus ekraanis. Eks oleme kõik süüdi liigses nutisõltuvuses, kuid kui ta on lõviosa ajast pigem oma ekraaniga kui sinuga, siis on teil probleem. Ta võib olla füüsiliselt sinuga koos, kuid teda tegelikult ei huvita eriti ning ta veedab oma aja pigem nutimaailmas.

6. Ta ütleb, et tal on igav

On palju väikeseid märke, mida võiks näha. Küll aga tasub tähelepanu pöörata ka siis, kui ta tõesti seda sulle ise väljendab. Vahel on see lihtsalt kurtmine: me ei käi enam kuskil väljas, me ei tee midagi koos, mul on igav. Neid lauseid tasub uskuda ja tõsiselt võtta.