Kumba trenni eelistada - joogat või pilatest?

Jooga:

Mis see on? Jooga on tasane ja voolav treening, mille eesmärk on muuta keha tugevamaks ja painduvamaks, keskendudes samal ajal hingamisele ja meelele.

Mis seda eristab? Hingamine ja oma mõtete kontrollimine on joogas kesksel kohal, mistõttu on ta väga hea treening stressi maandamiseks.

Mida aitab saavutada? Jooga aitab parandada painduvust ja tuleb kasuks ka kaalu langetamisel. Joogaõpetaja Alanna Zabel sõnab, et voolav liikumine on südamele kasulik ja aitab organismi tasakaalustada, vähendades stressihormooni taset, mis on tihti kaalutõusu põhjuseks.

Jooga FOTO: Ron Sumners / PantherMedia / Scanpix

Pilates:

Mis see on? Pilatese matitreeningud keskenduvad enamasti kere kesklihastele, pöörates erilist tähelepanu just kõhu- ja vaagnapõhjalihastele.

Mis seda eristab? Tugev keskkoht on pilatese treeningute keskpunktiks, mis võib muuta treeningu joogaga võrreldes raskemaks.

Mida aitab saavutada? Pilates kingib sulle tugeva kere keskosa ja aitab parandada rühti.

Pilates FOTO: Fabrice Michaudeau / PantherMedia / Scanpix