Imelihtne nipp, kuidas ühe minutiga ilusam näonahk saada

Internetis levib kulutulena 60 sekundi reegel, mis tähendab, et ilusama näonaha jaoks, on vaja nägu puhastada järjest vähemalt ühe minuti jooksul.

Näopuhastusmeetodi taga on kosmeetik Nayamka Roberts-Smith, kes soovitas oma Twitteri fännidel puhastada nägu järjest vähemalt 60 sekundit, et puhastusvahendi koostisosad saaksid korralikult tööd teha. Tavaliselt kulutavad inimesed näonaha puhastamisele kõigest 15 sekundit.

«Meiki, mustust ja õli on nahalt palju raskem eemaldada, kui enamik inimesi arvab. Lisaks sellele, et 60 sekundi jooksul lased puhastusvahendil korralikult tööd teha, pöörad suuremat tähelepanu ka oma nahale ja mõtled rohkem, mida teed - näiteks küsi endalt, kas mäletasid ka nina ümbrust ja lõuaalust piirkonda puhastada?» selgitab Roberts-Smith.

Kuigi tegemist on äärmiselt lihtsa nipiga, tasub seda katsetada, sest Twitteri kasutajad on vaimustuses ja jagavad pilte ning kommentaare, kuidas nende näonahk on muutunud paremaks.