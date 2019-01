Põhjus, miks ei tohiks külma ilmaga õues kohvi juua

Enamasti on inimene soojem kui teda ümbritsev õhk. Me eritame oma kehasoojust kogu aeg, aga kui väljas on väga külm, siis reageerib keha sellele külmavärinatega, et kere soojas hoida, selgitab Alan Hedge väljaandes Wall Street Journal.

Juues ära suure termosetäie kohvi, tekib sul tõenäoliselt tungiv vajadus urineerida, sest kofeiin on tuntud diureetikum, mis viis kehast vett välja. Seeläbi kaotab aga keha veel rohkem soojust, sest eritatav vedelik on ümbrusest soojem.

Külma ilmaga pikemaks ajaks õue minnes võib seega kaasa võtta näiteks kakaod või ka piimakohvi, mis on kofeiinivaba. Head soojendajad on ka kofeiinivabad taimeteed, näiteks kummelitee. Silmas peaks pidama vaid seda, et joogi temperatuur jääks umbes 37-46 kraadi vahele. Kui jook on sinu kehatemperatuurist veidi soojem, annab see päriselt sooja juurde.