Talvine riideese, mis su näonaha punniliseks teeb

Nahaekspert Meryn Patterson teab rääkida, et talviste vistrike tekkes on tihti süüdi sall. Kui mitte sall ise, vaid selle kandja hügieen. Kui kannad riideeset tihedalt naha vastas, koguneb sinna ajaga arvestatav hulk baktereid. Palju aitab kaasa ka materjalivalik.

«Puuvillast tooted on parimad, kuna lasevad nahal hingata,» räägib Patterson. Kuna sallid on talvel tihedas kasutuses, ei raatsita neid kuigi tihti pessu panna. Iga päev oleks ju vaja sall ümber kaela panna. Kui iga päev määrdunud sall ümber kaela ja näopiirkonna panna, siis on vistrikud kiired tulema, vahendab DailyMail.