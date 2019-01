Lihtsad nipid, kuidas eri värvi riietusega teisi ja ennast mõjutada

Daily Mail jagab soovitusi, kuidas riietuse abil oma elu mõjutada ja paremuse poole suunata.

Punane aitab hirmudest üle saada

Kanna punast tööl, kui tunned, et vajad julgustamist ja su enesekindlus on läinud madalaks. Kui sulle tundub, et punane on liiga julge, aga tahad paremini ennast kehtestada, siis võid kanda ka lihtsalt punast aluspesu – see aitab sul enda eest seista.

Taastumisteks, lõõgastumiseks ja paranemiseks vali roheline

Roheline asub värvispektri keskel ja toob tasakaalu punase (sooja tooni) ja sinise (külma tooni) vahel. See on puulehtede ja aasade värv – looduse keskel puhkame me kõige paremini. Seetõttu aitab roheline sul pärast rasket tööpäeva lõõgastuda, kui kannad näiteks rohelist pidžaamat.

Mahekollane tõstab tuju

Peale valge on kollane päikesevalgusele kõige lähem värv – mitte ainult ereduse ja kuma, vaid ka oma taastava võime pärast. Isegi vaid kollase värvi ette kujutamine aitab sul end kokku võtta ja paremini käesolevale ülesandele keskenduda. Kui kannad kollast, siis räägid rohkem teiste inimestega ja see stimuleerib rohkem huvitavate ideede sündi. Eriti tõus on kollase ja musta kombinatsioon, mis annab signaali vaimsest tugevusest. Väldi kollast siis, kui sul on raske vabalt võtta või kui sa ei jää hästi õhtul magama.

Roosa aitab uusi sõpru leida

Virsiku- ja aprikoosikarva rõivad sisaldavad tilgakest oranži. Mõlemaid värve tasub kanda siis, kui sul on vaja palju teiste inimestega suhelda ja koostööd teha. Siis tunnevad nad end sinu seltsis mugavamalt.

Muutusi tee fuksiinpunases, lillast otsi inspiratsiooni

Sügav lillakaspunane värv võib erk välja näha, kuid mõjub tegelikult rahustavalt ja aitab tuua stabiilsust tuua inimestele, kes on väga muutliku loomuga. Loomingulise tööga tegelevad inimesed võivad inspiratsiooni puuduses abi otsida lillast, mis vaimu toidab.

Sinised teksad mõjuvad rahustavalt

Sinine on rahustava toimega värv, mis aitab sul end kõigest välja lülitada. Heleda ja keskmise tooniga sinine tuleb abiks unehäirete korral. Indigosinine (nagu paljud teksapüksid) on eriti tugeva mõjuga. Tumesinine, mis näeb välja nagu öine taevas, aitab argimuredest kõrgemale vaimsele tasandile tõusta. Sinna, kus intuitsioon on olulisem kui paljad faktid.

Must näitab, et sina kontrollid olukorda

Must ei ole puhtalt värv. Tehniliselt võttes on see värvi puudumine, kuid sellised on väga paljud riided. Musta värvi riided annavad teistele väga tugeva signaali. Tööl jätad endast sellega autoriteetse ja võimuka mulje, kuid see võib anda märku ka osavõtmatusest. Ühelt poolt tundub musta riietatud inimene müstiline ja salapärane, teiselt poolt võib see aga tekitada ka barjääri sinu ja teiste inimeste vahel. Selleks, et halba mõju vähendada, kanna mustaga koos midagi erksavärvilist.

Killuke oranži võib su tuju tõsta