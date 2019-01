Mis asi on piimadieet ja kas see on ohtlik?

Käes on jaanuar, mis tähendab seda, et inimesed astuvad kaalu kaotamise eesmärgil äärmuslikke samme. Seda tõestab asjaolu, et paljud inimesed on internetis piimadieedi kohta informatsiooni otsinud. Aga enne kui sa kõik asjad oma külmkapist välja viskad ja tahaaeda lehma võtad, vaatame korraks üle mõned faktid.

Dieet, mis on tegelikult liikunud ringi juba kümnendeid, näeb ette ühe kuu jooksul suure hulga piima tarbimist. Kõik. Teaduslik seletus selle mõjule puudub, aga väidetavalt pidavat suurtes kogustes kaltsiumi tarbimine aitama kehal rasvast lahti saada. Aga kui mõtlema hakata, siis tõenäoliselt mõjub pigem see, et kuu jooksul ei sööda reaalselt mitte midagi. 100 grammi 2.5 protsendilist piima annab 55 kilokalorit, mis tähendab seda, et isegi kui tarbida päeva jooksul kaks liitrit piima, on inimene kaloridefitsiidis ja kaotab hoopis seetõttu kaalu.

Toitumisnõustaja Sophie Bertrandi sõnul võib selline dieet viia toitumishäire tekkimiseni ja on seetõttu lausa ohtlik. Ära ei tohi unustada ka seda, et igasugune dieet, mis näeb ette toidust loobumist, jätab sind ilma vajalikest toitainetest.

«Muidugi kaotad sa kaalu, kui loobud toidust ja jood ainult piima. Tõenäoliselt oled terve dieedi aja ka väga õnnetu ning selle lõppedes võtad jälle kaalus juurde, sest sa ei suuda igavesti ainult piima juua,» ütles Bertrand.

«Selline toitumine ei ole jätkusuutlik, konkreetne dieet on üks naeruväärsemaid, mida ma kunagi kuulnud olen. See on liiga piirav, ma ei soovita seda kaalu langetamiseks,» lisas ta.